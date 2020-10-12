Кабмин снизил НДС на электронные и аудиокниги

"Россия была и остается одной из самых читающих стран мира. Мы будем и дальше поддерживать интерес к чтению, особенно с учетом новых форматов, которые в этой сфере становятся все более популярными. Правительство приняло решение вдвое снизить налог на добавленную стоимость на электронные и аудиокниги", — сказал премьер, открывая совещание.