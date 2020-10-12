Названо число бедных россиян

«На сегодняшний день у нас порядка 13,5 процента бедного населения, это почти 20 миллионов человек», — отметил Котяков.
За последнее время сразу несколько российских политиков и чиновников называли бедность одной из главных проблем отечественной экономики, а борьбу с ней — приоритетной задачей властей.
Президент Владимир Путин призвал использовать в этих целях социальный контракт, по условиям которого нуждающимся гражданам будет оказываться помощь и бесплатно предоставляться необходимые товары и услуги.
В свою очередь глава Счетной палатыАлексей Кудрин призвал власти предпринимать более решительные меры для снижения уровня бедности, «особенно в период кризиса и пандемии».