Часть россиян освободили от НДФЛ 

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, освобождающий от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) россиян, пострадавших в результате терактов стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что от уплаты от НДФЛ также будут освобождены члены семей россиян, пострадавших при различных ЧС.

Кроме того, новый закон освобождает от НДФЛ граждан России, которые сдавали в аренду жилье пострадавшим людям (если стоимость аренды не превышала сумм, выделенных на съемное жилье в рамках господдержки).

Как сообщал «Рамблер», ранее Путин предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год. Новая ставка должна заработать с 1 января 2021 года.

Повышенный налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на высокотехнологичную медицину.