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Бездетных россиян захотели обложить еще одним налогом 

Lenta.ru 21 минуту назад
Бездетных россиян захотели обложить еще одним налогом
Фото: РИА Новости
В «Совете матерей» захотели обложить бездетных россиян еще одним налогом — налогом на бездетность. Это коснется как женщин, так и мужчин, рассказала председатель правления организации Татьяна Буцкая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребенка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит», — пояснила собеседница радиостанции.

По ее словам, сумма платежа составит примерно 500 рублей в месяц. Она отметила, что это будет платой за возможность строить карьеру, жить для себя, путешествовать и получать образование.
Также Буцкая уточнила, что налог будут выплачивать только люди репродуктивного возраста. Те, кто по медицинским показаниям не могут иметь детей, не обязаны выплачивать эти 500 рублей каждый месяц. Такая мера, по словом Буцкой, нужна для того, чтобы бороться с низкой рождаемостью в стране и миграцией.

«У нас сейчас огромная демографическая яма, если мы не сделаем серьезных шагов в сторону увеличения рождаемости, то нас как нации просто не будет. (…) Если мы не рожаем детей, значит ее будут заселять те, кто сюда приедет», — убеждена Буцкая.

Ранее о введении такого налога задумались в Башкирии. Председатель государственного собрания-курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев напомнил, что в Советском Союзе налог на бездетность существовал, и сейчас вопрос его возвращения актуален, поскольку проблема с низкой рождаемостью характерна для всей России и большинства развитых стран.
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Комментарии
Личный счет , Константин Толкачев , Радиостанция "Говорит Москва"
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