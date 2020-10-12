Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
Курс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсСравнение кредитов

В Калининградской области вернули "продуктовые карты"

Kaskad.tvиещё 1
5 часов назад
В Калининградской области возобновляется получение продуктовых карт. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на сайте регионального министерства социальной политики.
В российском регионе вернули "продуктовые карты"
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv
Ежемесячно по 5 тысяч рублей на продукты смогут получат официально зарегистрированные в Центре занятости населения безработные предпенсионеры, инвалиды, одинокие родители с несовершеннолетними детьми; получающие минимальное пособие по безработице.
«Именно наиболее уязвимая в сложившейся экономической ситуации, усугубившейся в результате распространения коронавирусной инфекции, категория граждан сможет продолжать пользоваться указанной мерой поддержки», — рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.
Срок действия продуктовых карт не указан. Чтобы ее получить необходимо до 31 октября обратиться в Центр занятости населения с заявлением на получение дополнительной разовой выплаты. В случае положительного решения комиссии, необходимо будет открыть социальный счет по карте «МИР».
Личный счет,Анжелика Майстер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители