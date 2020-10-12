В российском регионе вернули "продуктовые карты"

В Калининградской области возобновляется получение продуктовых карт. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщается на сайте регионального министерства социальной политики.

Ежемесячно по 5 тысяч рублей на продукты смогут получат официально зарегистрированные в Центре занятости населения безработные предпенсионеры, инвалиды, одинокие родители с несовершеннолетними детьми; получающие минимальное пособие по безработице.

«Именно наиболее уязвимая в сложившейся экономической ситуации, усугубившейся в результате распространения коронавирусной инфекции, категория граждан сможет продолжать пользоваться указанной мерой поддержки», — рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер.