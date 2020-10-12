В России предложили ввести новый налог 

Члены общероссийской общественной организации «Совет матерей» предложили ввести налог на бездетность. Примерно по 500 рублей в месяц планируют взимать как с мужчин, так и с женщин репродуктивного возраста, сознательно отказывающихся от рождения детей.

Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше, — сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель правления «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Она считает, что этот налог не только пополнит бюджет, но и будет способствовать увеличению рождаемости в России. По словам Буцкой, в противном случае РФ заселят выходцы из других стран.

Общественница предлагает освободить от выплат только тех, кто по состоянию здоровья не может иметь детей. Предложение о новом налоге находится ещё в стадии проработки. За счёт этих средств «Совет матерей» хочет предложить пополнять алиментный фонд, создание которого сейчас широко обсуждается.