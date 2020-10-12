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В России предложили ввести налог на бездетных 

Вероника Полынина 35 минут назад
В России предложили ввести налог на бездетных
Фото: tanya.butskaya/Instagram.com
В России могут ввести налог на бездетность. С соответствующим предложением выступила председатель правления общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» Буцкая заявила, что такая мера необходима в связи с низкой рождаемостью в стране.

«Мы говорим о тех, кто сознательно отказывается от решения родить ребёнка. Не любят, пусть платят налог и не любят дальше. Либо любит детей и рожает, либо не любит и платит за то, что не любит. Вас не будут просить заплатить 600 тысяч рублей в месяц. Гипотетически это может быть 500 рублей в месяц», — заявила председатель «Совета матерей».

Облагать налогом предполагается и мужчин, и женщин репродуктивного возраста. Люди, которые не могут иметь детей по состоянию здоровья, от уплаты налога будут освобождены.
По словам Буцкой, в России образовалась «огромная демографическая яма». Если рождаемость не возрастет, Россию заселят приезжие из соседних стран.

«Мы живём в большой стране, представьте, что страны может не быть. Если мы не рожаем детей, значит её будут заселять те, кто сюда приедет», — объяснила она.

Как сообщал «Рамблер», в СССР существовал «Налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан». Он действовал с 1941 года и предполагал отчисление бездетными мужчинами в возрасте от 20 до 50 лет и бездетными замужними женщинами в возрасте от 20 до 45 лет 6% от зарплаты в пользу государству. Налог был отменен 1 января 1992 года с распадом СССР.
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Личный счет , Радиостанция "Говорит Москва"
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