Россияне теряют веру в банки 

Почти половина россиян рекомендуют забрать банковские вклады, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

В январе доля тех, кто считал, что свободные средства предпочтительнее всего хранить в банке, составляла 48%, с тех пор она постепенно снижалась, достигнув минимума в апреле 2020 года — 28%. В сентябре за то, чтобы вложить средства в банки, высказались 35% опрошенных. 45% респондентов рекомендовали бы забрать банковские вклады.

Индекс доверия банковским вкладам составил 46 пунктов. Индекс показывает, насколько благоприятным считают россияне нынешнее время для совершения вкладов. Показатель достигал максимального значения в 59 пунктов в сентябре 2017 года. Минимальная отметка (44 пункта) была зафиксирована в апреле 2020 года.

Как сообщал «Рамблер», в августе россияне забрали со вкладов в банках 405,2 млн долларов. Пик оттока средств пришелся на март 2020 года — в начале пандемии россияне сняли со вкладов почти 5 млрд долларов, в апреле — более 1 млрд долларов.