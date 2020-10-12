Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.39
91.00
91.20
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
41.57
+0.12 Золото
1924.58
–0.02 РТС
1164.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1808
+0.0144
28.09
1.1664
08.10
30.09
16.09

Россияне теряют веру в банки 

Вероника Полынина 1 час назад
Россияне теряют веру в банки
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян рекомендуют забрать банковские вклады, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В январе доля тех, кто считал, что свободные средства предпочтительнее всего хранить в банке, составляла 48%, с тех пор она постепенно снижалась, достигнув минимума в апреле 2020 года — 28%. В сентябре за то, чтобы вложить средства в банки, высказались 35% опрошенных. 45% респондентов рекомендовали бы забрать банковские вклады.
Индекс доверия банковским вкладам составил 46 пунктов. Индекс показывает, насколько благоприятным считают россияне нынешнее время для совершения вкладов. Показатель достигал максимального значения в 59 пунктов в сентябре 2017 года. Минимальная отметка (44 пункта) была зафиксирована в апреле 2020 года.
Как сообщал «Рамблер», в августе россияне забрали со вкладов в банках 405,2 млн долларов. Пик оттока средств пришелся на март 2020 года — в начале пандемии россияне сняли со вкладов почти 5 млрд долларов, в апреле — более 1 млрд долларов.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
Комментарии 2
Личный счет , ВЦИОМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России предложили ввести налог на бездетных
В России предложили ввести налог на бездетных
Всемирный банк оценил долг наименее развитых стран
Всемирный банк оценил долг наименее развитых стран
В России предложили ввести новый налог
В России предложили ввести новый налог
Названо число бедных россиян
Названо число бедных россиян
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение