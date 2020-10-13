Кто останется без работы к Новому году 

На фоне пандемии количество компаний, оптимизирующих численность работников, выросло фактически вдвое. Эксперты не ждут ничего хорошего, прогнозируя, что, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, к Новому году нас ждёт новый виток кризиса рынка труда и в экономике в целом. NEWS.ru узнал, кто окажется в группе риска и почему россиянам с высшим образованием становится всё труднее искать работу.

Последние опросы свидетельствуют, что в октябре количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата, удвоилось в сравнении с сентябрём. Интересно, что с конца весны и вплоть до октября этот показатель, напротив, снижался — с 29% (в марте) до 7% (в сентябре). На такое положение дел влияют новости об ухудшении эпидемиологической обстановки. По мнению экспертов, удвоение числа таких компаний как минимум настораживает. Предприятия видят просадку потребительского спроса, и те, кто извлёк уроки из весеннего кризиса, понимают, что урезать надо всё самое затратное, то есть — персонал. Всегда легче нарастить или сократить штат сотрудников.

В глобальном плане сокращение рабочих мест — очень плохой сигнал, предупреждают специалисты. После сильного спада экономике гораздо проще восстанавливаться с опорой на потребителя. Последнему важно иметь прочное рабочее место, пусть не с растущей, но со стабильной и гарантированной заработной платой. Когда потребитель уверен в завтрашнем дне, он спокойно планирует траты, запуская тем самым всю цепочку производства. В противном случае он станет сокращать свои расходы, что в конечном счёте отразится на всех, начиная с продавцов и заканчивая производителями.

Сентябрь оказался довольно стабильным месяцем с лёгким трендом на оживление рынка труда. Впервые за последние полгода число рабочих мест чуть превысило количество выложенных на сайтах поиска работы резюме (хотя и незначительно). Возможно, тут подыграли и традиционная сентябрьская деловая активность, и отсутствие жёстких ограничений в связи с пандемией. Очевидно, что уже по итогам октября относительной стабильности придёт конец. Специалисты предупреждают о наступлении нового периода самоизоляции, а власти задумываются о введении очередных ограничений по коронавирусу.

Руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов замечает, что рост сокращений происходит на фоне продления до 7 января 2021 года моратория на банкротство в отношении предприятий из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. Напомним, введённый в апреле 2020 года мораторий не допускает введения процедуры банкротства в отношении компаний и индивидуальных предпринимателей по инициативе внешних кредиторов, обращения взыскания на заложенное имущество и приостанавливает исполнительное производство по взысканиям, возникшим до введения меры.

Константин Ордов (руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ):

Представьте себе, что случится на рынке труда после отмены моратория и окончания срока действия других мер поддержки бизнеса. Процесс сокращения рабочих мест может принять лавинообразный характер. В середине II квартала мы говорили о том, что реализация самого негативного сценария сулит нам порядка 10 млн безработных. Самое неприятное, что 10 млн человек уже оказались в зоне риска. В их числе 4,5 млн официальных безработных, а также около 4-5 млн людей, являющихся частично занятыми. И это только начало, а не конец.

По оценкам аналитиков, в группе особого риска могут оказаться работники сферы услуг, начиная от кафе и ресторанов и заканчивая смежными секторами, такими как, например, логистика и дистрибьюция продуктов питания для общепита. На фоне снижения пассажиропотока обязательно пострадает транспортный сектор. Однако будут и те, кто сохранит свои позиции на рынке. Это, прежде всего, службы доставки и такси, а также онлайн-магазины. В целом же негативные последствия второй волны ограничений в связи с пандемией — закрытие бизнеса, снижение потребительского спроса и, как следствие, сокращение производства — могут оказаться сильнее тех, что мы видели весной и летом. И к Новому году всё будет очень безрадостно, говорят эксперты.

Проблемы с поиском работы могут возникнуть у специалистов с высшим образованием. Спрос на профессии, требующие высшего образования, продолжает падать. Такой диплом давно перестал быть входным билетом, пропуском или гарантом при приёме на работу. Сегодня работодатель гораздо выше ценит навыки, гибкость и готовность потенциального кандидата к переобучению. По мнению экспертов по рынку труда, в выигрыше будет тот, кто, например, пойдёт на уступки в рабочем графике, заработной плате и так далее.

К сожалению, сегодня мало быть просто дипломированным специалистом, нужно предложить нечто более ценное, причём за меньшие деньги. В целом соискателей с высшим образованием становится больше, при этом они готовы получать за свою работу не так много денег. Об этом свидетельствует индекс соотношения ожиданий по заработной плате у работодателей и соискателей. Что характерно, сами работодатели готовы платить больше, но только за профессии со средним профессиональным образованием. Нам остаётся только делать выводы из всего вышесказанного и готовиться к различным сценариям развития событий.