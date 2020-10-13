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Страхование от коронавируса набирает популярность в России 

News.ru 1 час назад
Страхование от коронавируса набирает популярность в РФ
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Страховые полисы от коронавируса становятся популярными среди российских клиентов в связи с новой вспышкой заболевания, рассказали участники рынка.
При этом летом, в момент спада заболеваемости, спрос на такие продукты снизился. После пика востребованности в апреле-мае 2020 года повторный рост зафиксирован в августе, пишут «Известия».
С весны продано 720 тыс. страховок, которые покрывали случаи заболевания коронавирусом. Выплаты гражданам уже составили как минимум 300 млн рублей, следует из данных топ-10 крупнейших страховых компаний. При этом треть воспользовавшихся страховкой — медработники.
В разных компаниях цена на такие полисы варьируется от 1,8 тыс. до 8,4 тыс. рублей, выплаты при заболевании составят от 20 тыс. до 110 тыс. рублей, а в случае смерти — от 500 тыс. до миллиона рублей. Выплаты по ним предоставляются в любом случае, вне зависимости от пандемии или режима ЧС.
Однако, как рассказал аналитик компании «Фридом Финанс» Евгений Миронюк, не все случаи заболевания компании могут считать страховыми.
Зачастую факта положительного теста на коронавирус недостаточно. Выплаты по условиям части полисов застрахованные получают только при необходимости госпитализации или в более тяжёлых случаях, — отметил эксперт.
Миронюк считает, что спрос на страховки от коронавируса будет расти в ближайшее время, но вряд ли станет ажиотажным.
Как писал NEWS.ru ранее, Россия может достигнуть пикового числа заражений коронавирусом в ближайшие несколько недель, считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России вирусолог Анатолий Альтштейн.
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Комментарии
Личный счет , Анатолий Альтштейн , Минздрав РФ , газета "Известия"
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