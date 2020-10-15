Россияне набрали кредитов из-за кризиса

Абсолютное большинство опрошенных (70 процентов) заявили, что в разгар эпидемии их доходы упали из-за увольнений, неоплачиваемых отпусков и непредвиденных трат, связанных с болезнями. На фоне ухудшения материального положения треть респондентов в марте-июне 2020 года впервые обратились за займами в микрофинансовые организации, а пятая часть стали делать это чаще, чем прежде.

Основными причинами обращений в МФО стали займы на покупку товаров первой необходимости — об этом сообщили 52 процента опрошенных россиян. Еще 30 процентов брали деньги в долг для перекредитования и погашения других кредитов. Около 17 процентов брали взаймы на лечение, 15 процентов с помощью займов гасили долги по ЖКХ, 11 процентов тратили деньги на покупку одежды и обуви. В большинстве случаев (90 процентов) сумма займа не превышала 20 тысяч рублей: 71 процент брали в долг до 10 тысяч, 19 процентов — 10-20 тысяч.