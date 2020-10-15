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Россияне набрали кредитов на «самое необходимое» из-за кризиса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Россияне набрали кредитов на самое необходимое из-за падения доходов на фоне пандемии коронавируса и вызванного ей кризиса. Об этом говорится в исследовании QIWI, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».
Россияне набрали кредитов из-за кризиса
Фото: Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»Виктор Коротаев / «Коммерсантъ»
Абсолютное большинство опрошенных (70 процентов) заявили, что в разгар эпидемии их доходы упали из-за увольнений, неоплачиваемых отпусков и непредвиденных трат, связанных с болезнями. На фоне ухудшения материального положения треть респондентов в марте-июне 2020 года впервые обратились за займами в микрофинансовые организации, а пятая часть стали делать это чаще, чем прежде.
Основными причинами обращений в МФО стали займы на покупку товаров первой необходимости — об этом сообщили 52 процента опрошенных россиян. Еще 30 процентов брали деньги в долг для перекредитования и погашения других кредитов. Около 17 процентов брали взаймы на лечение, 15 процентов с помощью займов гасили долги по ЖКХ, 11 процентов тратили деньги на покупку одежды и обуви. В большинстве случаев (90 процентов) сумма займа не превышала 20 тысяч рублей: 71 процент брали в долг до 10 тысяч, 19 процентов — 10-20 тысяч.
Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» выяснило, что россияне рекордно погрязли в плохих долгах. По итогам августа 2020 года портфель кредитов наличными, по которым не было платежей более 90 дней, достиг 570,05 миллиарда рублей. Объем просроченных потребительских кредитов достиг максимальных значений с конца 2018 года.
Личный счет,Qiwi,Lenta.ru,
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