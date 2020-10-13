Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.11
$
77.44
98.35
90.93
Прогноз
19.10 – 26.10
$
78.16
90.15
Индексы и котировки Brent
42.29
+0.17 Золото
1891.37
–0.07 РТС
1162.91
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.10
1.1744
+0.0080
28.09
1.1664
09.10
01.10
17.09

Делягин предостерёг россиян от ошибки с банковскими вкладами 

Deita.ru 12 часов назад
Серьёзный экономический кризис, надвигающийся не только на Россию, но и на весь мир, обязательно затронет банковский сектор, считает известный российский экономист Михаил Делягин.
В ходе программы «Точка зрения» эксперт рассказал о распространённой ошибке, которую допускают многие россияне, которые либо не хотят верить в скорое ухудшение состояния экономики, либо по каким-либо причинам откладывают совершение нужно дела в долгий ящик.
Названы сроки компенсации советских вкладов
Речь идёт о хранении своих сбережений в небольших и ненадёжных банках. По мнению Делягина, люди, которые до сих пор держат свои накопления не в российских банка из первой двадцатки, совершают большую ошибку и очень сильно рискуют.
Как отмечает эксперт, Центральный банк России ещё с октября-ноября прошлого года взял чёткий курс на оздоровление банковского сектора. Из-за резких изменений в политике регулятора многие российские банки уже были лишены лицензии. Данный процесс лишь нарастает.
Этот чистке способствует пандемия, которая самым серьёзным образом оказывает негативное влияние на функционирование данной сферы. Впереди — новые вызовы и новые потрясения, которые смогут выдержать только самые крепкие банки.
В этой связи Делягин посоветовал россиянам не доживаться острой фазы кризиса и уже сейчас перенести свои деньги в более надёжный банк. Все подобные учреждения хорошо известны. Тот же Центробанк регулярно выпускает рейтинг самых крупных игроков на этом рынке. При этом, эксперт упомянул о системе страхования банковских вкладов, но возвращать деньги через суд если сумма на счёте превышала лимит — не самое приятное дело, до которого лучше не доводить.
Ранее сообщалось о том, что ЦБ собирается провести стресс-тест банковской системы России в 2021 году.
Deita.ru: последние новости
Грохнется через полгода: Делягин предсказал крах системы накоплений в РФ Грохнется через полгода: Делягин предсказал крах системы накоплений в РФ Озвучено, когда работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий Озвучено, когда работающим пенсионерам вернут индексацию пенсий Греф предложил включить плату за мусор в единую квитанцию по ЖКУ Греф предложил включить плату за мусор в единую квитанцию по ЖКУ
Комментарии 16
Личный счет , Видео , Михаил Делягин , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне могут потерять свои квартиры
Россияне могут потерять свои квартиры
Часть россиян освободили от НДФЛ
Часть россиян освободили от НДФЛ
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Второй за утро российский банк лишился лицензии
В Москве закрыли отделение крупного банка
В Москве закрыли отделение крупного банка
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение