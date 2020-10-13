Серьёзный экономический кризис, надвигающийся не только на Россию, но и на весь мир, обязательно затронет банковский сектор, считает известный российский экономист Михаил Делягин

В ходе программы «Точка зрения» эксперт рассказал о распространённой ошибке, которую допускают многие россияне, которые либо не хотят верить в скорое ухудшение состояния экономики, либо по каким-либо причинам откладывают совершение нужно дела в долгий ящик.

Речь идёт о хранении своих сбережений в небольших и ненадёжных банках. По мнению Делягина, люди, которые до сих пор держат свои накопления не в российских банка из первой двадцатки, совершают большую ошибку и очень сильно рискуют.

Как отмечает эксперт, Центральный банк России ещё с октября-ноября прошлого года взял чёткий курс на оздоровление банковского сектора. Из-за резких изменений в политике регулятора многие российские банки уже были лишены лицензии. Данный процесс лишь нарастает.

Этот чистке способствует пандемия, которая самым серьёзным образом оказывает негативное влияние на функционирование данной сферы. Впереди — новые вызовы и новые потрясения, которые смогут выдержать только самые крепкие банки.

В этой связи Делягин посоветовал россиянам не доживаться острой фазы кризиса и уже сейчас перенести свои деньги в более надёжный банк. Все подобные учреждения хорошо известны. Тот же Центробанк регулярно выпускает рейтинг самых крупных игроков на этом рынке. При этом, эксперт упомянул о системе страхования банковских вкладов, но возвращать деньги через суд если сумма на счёте превышала лимит — не самое приятное дело, до которого лучше не доводить.

Ранее сообщалось о том, что ЦБ собирается провести стресс-тест банковской системы России в 2021 году.