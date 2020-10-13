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Центробанк предупредил россиян о росте цен на товары 

Ura.Ru 1 час назад
ЦБ предупредил россиян о росте цен на товары
Фото: РИА Новости
Ослабление рубля может повлечь за собой рост цен на товары. Об этом предупреждает Центробанк России в своем аналитическом обзоре.

«В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля», — говорится в обзоре.

Уточняется, что в октябре наблюдается подорожание непродовольственных товаров. А прирост цен на продукты замедлился на фоне расширения предложения. Также регулятор отмечает, что на текущей ценовой динамике может сказаться повторное усиление ограничительных мер в связи с коронавирусом. Прежде всего, пострадает сфера услуг.
Банк России ожидает, что годовая инфляция в 2020 году составит 3,7-4,2%. В 2021 году она достигнет 4% и сохранится примерно на этом уровне.
О подорожании товаров осенью финансовые аналитики предупреждали еще в начале октября, передает агентство Nation News. Связывают это с укреплением мировых валют и экономическим кризисом. При этом для бюджета России ослабление рубля выгодно, поскольку казна пополняется в основном от экспорта нефти. Кроме подорожания продуктов, банкиры ожидают рост цен на недвижимость, пишет «Национальная служба новостей».
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Комментарии 1
Личный счет , Центральный банк России
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