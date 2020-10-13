Кому достанется по 54 тысячи рублей от государства 

Жительницы Санкт-Петербурга, родившие в возрасте до 24 лет, смогут получить от городских властей единовременную выплату в размере 54 189 рублей, сообщает телеканал «Царьград». Однако для получения средств должен быть соблюден ряд условий.

12 октября глава города Александр Беглов подписал указ о снижении возрастного ограничения для получения выплаты. Ранее на деньги от городских властей могли претендовать петербурженки в возрасте от 20 до 24 лет. Губернатор опустил нижнюю планку еще на год.

Сегодня на единовременную выплату в 54 189 рублей могут претендовать женщины в возрасте от 19 до 24 лет, родившие первенца в период, начиная с 1 января 2020 года. Получить деньги можно, предварительно написав заявление и подав все необходимые документы в МФЦ города.