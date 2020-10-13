Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.05
$
77.40
91.00
91.20
Прогноз
19.10 – 26.10
$
75.80
89.52
Индексы и котировки Brent
42.10
–0.02 Золото
1916.93
+0.10 РТС
1164.34
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.10
1.1795
+0.0131
28.09
1.1664
09.10
01.10
17.09

Кому достанется по 54 тысячи рублей от государства 

Павел Тиунов 1 час назад
Кому достанется по 54 тысячи рублей от государства
Фото: РИА Новости
Жительницы Санкт-Петербурга, родившие в возрасте до 24 лет, смогут получить от городских властей единовременную выплату в размере 54 189 рублей, сообщает телеканал «Царьград». Однако для получения средств должен быть соблюден ряд условий.
12 октября глава города Александр Беглов подписал указ о снижении возрастного ограничения для получения выплаты. Ранее на деньги от городских властей могли претендовать петербурженки в возрасте от 20 до 24 лет. Губернатор опустил нижнюю планку еще на год.
Сегодня на единовременную выплату в 54 189 рублей могут претендовать женщины в возрасте от 19 до 24 лет, родившие первенца в период, начиная с 1 января 2020 года. Получить деньги можно, предварительно написав заявление и подав все необходимые документы в МФЦ города.
Ранее, как сообщал «Рамблер», премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал выделение российским регионам около 10 миллиардов рублей на выплаты для семей с детьми.
Видео дня. Как летняя засуха отразится на ценах
Комментарии
Личный счет , Александр Беглов , Михаил Мишустин , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нефть коррекционно дорожает после двухдневного падения
Нефть коррекционно дорожает после двухдневного падения
Назван самый востребованный вид жилья в Москве
Назван самый востребованный вид жилья в Москве
Рублю предсказали ближайшее будущее
Рублю предсказали ближайшее будущее
Миру предсказали новую разрушительную торговую войну
Миру предсказали новую разрушительную торговую войну
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Россиянам одобрили новые выплаты
00:27
Россиянам одобрили новые выплаты
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение