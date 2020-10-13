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Деньги россиян обесценятся: ЦБ назвал сроки инфляции 

Артём Кульша 51 минуту назад
Инфляция в России может расти до начала 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка.
Вчера, как сообщал «Рамблер», регулятор обнародовал информационно-аналитический комментарий «Динамика потребительских цен». В нем сказано, что в сентябре месячный прирост потребительских цен замедлился — уменьшился на 0,13% до 0,25% по сравнению с августом.
В Центробанке объяснили значительные колебания темпов роста цен от месяца к месяцу колебаниями цен на услуги, которые, в свою очередь, объясняются продолжающимся влиянием ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Замедление месячного прироста цен на продовольствие там объяснили высокой насыщенностью рынка на фоне расширения предложения, а повышение темпов удорожания непродовольственных товаров — в том числе ослаблением рубля. В сентябре годовая инфляция увеличилась на 0,09% до 3,67%.

«Повышение годовой продовольственной инфляции было небольшим, темп удорожания услуг снизился», — отметили в ЦБ.

Также там спрогнозировали, что в ближайшее время в динамике цен на различные группы товаров и услуг может продолжить наблюдаться повышенная неоднородность из-за ослабления рубля и усиления ограничений из-за коронавирусной инфекции. В Банке России не исключают, что инфляция продолжит расти до начала 2021 года, после чего будет находиться вблизи 4%.
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Личный счет , Видео , Экономика , Центральный банк России
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