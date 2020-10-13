Как теряют деньги на «коллекционировании» банковских карт 

Большое количество банковских карт, каждая из которых несет отдельную выгоду для держателя, в результате может обернуться солидными убытками, предупредил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган . Чтобы не нарваться на штрафы, эксперт рекомендует пересмотреть свои взгляды на «коллекционирование» пластиковых карточек, сообщает агентство «Прайм».

Коган подчеркнул, что держатели нескольких карт преследуют цель получить максимум выгоды, пользуясь ими в разных случаях: по одной, например, получают кэшбек, по другой — копят мили для покупки авиабилетов, третья сулит большие скидки на товары.

При этом, отметил эксперт, люди нередко теряются в расчетах и забывают следить за обслуживанием карт, что в итоге выливается в незапланированные траты.

«Возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период. Нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение», — пояснил Коган.

По его словам, за каждой картой и услугами по ней необходимо тщательно наблюдать, поскольку у кэшбеков есть срок действия, мили по прошествию определенного времени сгорают, а льготный период имеет свойство заканчиваться.

При этом Коган уверяет, что экономить, применяя в жизни несколько банковских карт, можно. Для этого нужно оценить свой бюджет и грамотно систематизировать пользование банковскими услугами.