Как теряют деньги на «коллекционировании» банковских карт 

Большое количество банковских карт, каждая из которых несет отдельную выгоду для держателя, в результате может обернуться солидными убытками, предупредил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. Чтобы не нарваться на штрафы, эксперт рекомендует пересмотреть свои взгляды на «коллекционирование» пластиковых карточек, сообщает агентство «Прайм».
Коган подчеркнул, что держатели нескольких карт преследуют цель получить максимум выгоды, пользуясь ими в разных случаях: по одной, например, получают кэшбек, по другой — копят мили для покупки авиабилетов, третья сулит большие скидки на товары.
При этом, отметил эксперт, люди нередко теряются в расчетах и забывают следить за обслуживанием карт, что в итоге выливается в незапланированные траты.
«Возможны штрафы за несвоевременное внесение средств или неожиданное начисление процентов за льготный период. Нужно помнить и о комиссиях за СМС-оповещение», — пояснил Коган.
По его словам, за каждой картой и услугами по ней необходимо тщательно наблюдать, поскольку у кэшбеков есть срок действия, мили по прошествию определенного времени сгорают, а льготный период имеет свойство заканчиваться.
При этом Коган уверяет, что экономить, применяя в жизни несколько банковских карт, можно. Для этого нужно оценить свой бюджет и грамотно систематизировать пользование банковскими услугами.