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Кражи денег со счетов граждан в 2020 году выросли вдвое 

Банки.ру 1 час назад
Кражи денег со счетов россиян выросли вдвое
Фото: ТАСС
Каждый пятый факт кражи в России связан с хищением денежных средств с банковского счета, пишут «Известия». Это следует из данных Генеральной прокуратуры. Всего по итогам января — августа 2020 года выявлено 107,2 тыс. подобных инцидентов, что вдвое больше прошлогодних показателей. Также в два раза увеличилось количество случаев мошенничества, совершенных с использованием электронных средств платежа. Всего зафиксировано 20,8 тыс. таких преступлений, рост которых в разной степени наблюдается в 90% регионов. В абсолютном выражении их больше всего в Саратовской и Омской областях, следует из отчета.
В ЦБ заявили о росте активности хакерских группировок в этом году. Результативность атак на банки по сравнению с прошлым годом не увеличилась, добавили в пресс-службе. Как отметил регулятор, сейчас фокус внимания мошенников сместился с остатков по текущему счету на депозиты, в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза. Принципиально новых схем в 2020 году не появилось, добавились лишь сценарии, связанные с темой COVID-19, сообщили в ЦБ.
В целом одно из четырех регистрируемых в этом году преступлений приходится на деяния, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, констатировали в Генеральной прокуратуре. Из 318,4 тыс. фактов киберпреступлений больше половины совершено с помощью сети Интернет, а 42% — средств мобильной связи.
По словам экспертов, низкая доля возврата украденных мошенниками средств со счетов и карт граждан объясняется тем, что часто жертвами злоумышленников люди становятся по своей воле. Это дает кредитным учреждениям право отказать в возврате денег, так как клиент нарушил договор с банком и передал конфиденциальную информацию третьим лицам.
В топ-30 банков изданию рассказали о росте мошеннических атак в целом по рынку в 2019 и 2020 годах. Однако в самих кредитных учреждениях отметили, что со стороны своих клиентов не наблюдают увеличения жалоб на действия злоумышленников, напротив, заметно их снижение. Об этом рассказали в Абсолют Банке, Росбанке, банке «Ак Барс» и УБРиР.
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Личный счет , Абсолют Банк , Уральский банк реконструкции и развития , Росбанк , Генпрокуратура РФ , Ак барс банк , Центральный банк России , газета "Известия"
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