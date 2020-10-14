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Из налога для богатых решили сделать исключение 

Lenta.ru и ещё 2 33 минуты назад
Из налога для богатых решили сделать исключение
Фото: РИА Новости
Российские депутаты захотели расширить перечень доходов, на которые не будет распространяться повышение налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15 процентов. В комитете Госдумы по бюджету предлагают освободить от «налога для богатых» доходы от продажи недвижимости, любого имущества и страховые взносы. Об этом пишет «Интерфакс».
Также парламентарии считают возможным сохранить старую ставку налога для дивидендов. Они пояснили свою позицию тем, что у организаций налогообложение аналогичных доходов остается по ставке 13 процентов. Также в Госдуме захотели уточнить правила исчисления повышенного налога по брокерским счетам. По мнению депутатов, его должны рассчитывать не брокеры (налоговые агенты), а налоговые органы. Делать это нужно на основании сведений, полученных от налоговых агентов по окончании налогового периода.
Президент России Владимир Путин в июне 2020 года объявил об отказе от плоской шкалы налогообложения. НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для людей, чьи доходы в год превышают пять миллионов рублей. Ожидается, что мера даст бюджету дополнительно 60 миллиардов рублей. Минфин ранее предлагал сделать единственно исключение для доходов от продажи недвижимости.
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Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Новые налоги , Когда следующий кризис , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Госдума , Минфин , Интерфакс
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