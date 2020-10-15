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В Роспотребнадзоре призвали не расплачиваться наличными из-за COVID-19 

RT на русском и ещё 51 1 час назад
Россиян призвали отказаться от наличных
Фото: РИА Новости
Наличные деньги могут стать источником инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому гражданам по возможности стоит пользоваться безналичным расчётом. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Рекомендуется проводить расчёт при покупках и оплатах услуг в безналичной форме, а также использовать средства индивидуальной защиты», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что COVID-19 способен находиться на поверхности купюр не менее 24 часов, а на поверхности монет — более трёх часов.

«Денежные знаки могут стать источником распространения коронавирусной инфекции. В целях предотвращения распространения COVID-19, после каждого вынужденного расчёта наличными деньгами рекомендуется проводить обработку рук дезинфицирующими растворами или тщательно мыть руки с мылом», — добавили в ведомстве.

Ранее специалисты из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями заявили, что коронавирус при комнатной температуре может находиться на гладких поверхностях на протяжении 28 дней.
Позднее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с радио Sputnik оценил результаты данного исследования.
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Личный счет , Анатолий Альтштейн , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИА Sputnik
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