Сбербанк сообщил об ускорении падения трат россиян

Так, расходы на непродовольственные товары упали впервые с начала июня, то есть со времен жестких ограничений — на прошедшей неделе падение составило 1,8%. Продолжает сокращаться спрос на услуги: траты россиян на них с 5 по 11 октября снизились на 17,8% в годовом выражении против 14,2% неделей ранее. При этом россияне по-прежнему тратят на продукты больше, чем год назад, хотя темпы роста на прошлой неделе сократились — до 2% с 4,4% неделей ранее.