Кабмин оценил идею сделать маткапитал бессрочным

"Реализация предлагаемых изменений потребует увеличения объема средств федерального бюджета, выделяемых на цели реализации федерального закона. В связи с этим следует учитывать положения статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми принимаемый нормативный правовой акт, предусматривающий̆ увеличение или введение новых видов расходных обязательств, должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения указанных расходных обязательств. Законопроект таких норм не содержит. С учетом изложенного правительство не поддерживает представленный законопроект", — говорится в отзыве правительства.