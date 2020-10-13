В России раскритиковали идею налога на бездетность

Налог на бездетность — это глупость какая-то. Об этом председательница Союза женщин России Екатерина Лахова заявила «360».

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Вчера, как сообщал «Рамблер», глава общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая предложила ввести налог в размере примерно 500 рублей в месяц для мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые живут вместе и сознательно не заводят детей. По ее мнению, иначе образовавшаяся в России демографическая яма приведет к тому, что страну заселят чужеземцы.

«Ну это глупость какая-то», — прокомментировала в тот же день Лахова.

Она задалась вопросом, как проверить сознательность или несознательность отказа заводить детей, допустила, что это можно сделать при помощи справки, но и отметила, что содержимое этой справки может быть тайной той или иной семьи.

Тем временем исполнительный директор Союза отцов Юрий Соленов назвал налог на бездетность смешным и карательной мерой, при помощи которой нельзя решать демографические проблемы. Более эффективной в этом деле мерой он назвал введение мониторинга репродуктивного здоровья подростков.