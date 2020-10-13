В России может исчезнуть материнский капитал 

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Выплаты материнского капитала в России могут отменить, сообщает издание Ura.ru. К такому выводу пришли журналисты, узнав о том, что правительство отказалось продлять программу бессрочно.

Госдуме Ранее, как сообщал «Рамблер», лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что депутаты от партии внесли на рассмотрение законопроект о бессрочном продлении программы материнского капитала с его ежегодной индексацией.

12 октября стало известно, что члены российского правительства не поддержали инициативу парламентариев. В отзыве, выдержку из которого опубликовало РИА Новости, говорится, что закон за авторством справедливороссов предполагает увеличения финансирования программы, а откуда брать средства парламентарии не указали.

«Правительство не поддерживает представленный̆ законопроект», — указано в отзыве.

Журналисты трактовали решение кабмина, как признак того, что выплаты материнского капитала в России в будущем могут отменить.