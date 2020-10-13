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Путин поручил сделать процедуру банкротства проще 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Путин поручил упростить банкротство физлиц
Фото: Прайм
Президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвития до 1 марта проанализировать практику упрощенной процедуры банкротства граждан, при необходимости усовершенствовать ее, сообщается на сайте президента.
Соответствующее поручение дано по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 9 сентября 2020 года.

"Министерству экономического развития Российской Федерации провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую очередь, в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить ее совершенствование", — говорится в сообщении.

Доклад поручено представить до 1 марта 2021 года, далее — ежегодно.
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Личный счет , Другое , Владимир Путин , Минэкономразвития
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