Стоимость российского лекарства от COVID резко упала

Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравира» за последние три месяца снизилась вдвое, пишет РБК.

Если в июне средняя цена «Фавипиравира» была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. На один курс лечения требуется две упаковки препарата, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения стоимости, отмечают эксперты.

Росздравнадзоре изданию сообщили, что цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле появились еще два лекарства от коронавируса («Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед»).

На снижение стоимости «Фавипиравира» может повлиять также регистрация индийского аналога компании Glenmark «Фавихелп», пишет Фармвестник». В Индии цена за упаковку с 40 таблетками — 3 212 рублей.