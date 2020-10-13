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Стоимость российского лекарства от коронавируса резко упала 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Стоимость российского лекарства от COVID резко упала
Фото: РИА Новости
Стоимость российского лекарства от коронавируса «Фавипиравира» за последние три месяца снизилась вдвое, пишет РБК.
Если в июне средняя цена «Фавипиравира» была 22 тысячи рублей, то в сентябре она резко упала до 11 тысяч. На один курс лечения требуется две упаковки препарата, что достаточно дорого для средней российской семьи даже в случае снижения стоимости, отмечают эксперты.
В Росздравнадзоре изданию сообщили, что цены падают на рынке по мере его насыщения и усиления конкуренции. В июле появились еще два лекарства от коронавируса («Коронавир» производства «Р-Фарм» и «Ареплевир» производства «Промомед»).
На снижение стоимости «Фавипиравира» может повлиять также регистрация индийского аналога компании Glenmark «Фавихелп», пишет Фармвестник». В Индии цена за упаковку с 40 таблетками — 3 212 рублей.
Стоимость самого дешевого российского лекарства от коронавируса «Авифавир» составляет восемь тысяч рублей. Она не окончательная и в дальнейшем может снизиться еще больше, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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Комментарии 3
Личный счет , Кирилл Дмитриев , Р-Фарм , Российский фонд прямых инвестиций , Росздравнадзор
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