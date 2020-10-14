Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
90.77
$
77.50
98.35
91.00
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.31
+0.21 Золото
1899.34
+0.03 РТС
1156.11
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.10
1.1732
–0.0011
29.09
1.1743
11.10
02.10
18.09

Банкам прописали лимит на кражи 

Финмаркет и ещё 3 3 часа назад
Российским банкам прописали лимит на кражи
Фото: РИА Новости
Национальная система платежных карт (НСПК — оператор карт "Мир") ввела новый стандарт для борьбы с неправомерными трансакциями, пишут "Известия". С 1 ноября к кредитным организациям, которые выпускают и принимают к оплате "Мир", будут применяться санкции, если ежемесячные операции без согласия клиентов (кражи денег, оплата чужой картой в магазинах и интернете) составят более 1 млн рублей.
По требованию НСПК с 1 августа доля неправомерных операций у банков, работающих с платежной системой "Мир", не должна превышать 0,5% от суммы всех трансакций, или 1 млн рублей в месяц. Количество мошеннических оплат должно быть ниже 0,2% у банков-эквайеров (которые принимают платежи) и 0,07% у эмитентов, выпускающих карты, отмечается в документе платёжной системы. До этого аналогичных требований НСПК не предъявляла.
Если показатель будет превышен, НСПК инициирует проверку и поставит кредитную организацию под особый контроль на ближайшие 6 месяцев, чтобы устранить несоответствие.
Новый стандарт "Мира" — типовой документ, который есть у всех платежных систем, заявили "Известиям" в НСПК. Он позволяет определить ориентиры для участников рынка и установить границы допустимых значений. Даже отдаленное приближение к этим показателям подразумевает более тщательный мониторинг и контроль операций, подчеркнули в финансовой корпорации.
Неправомерными считаются операции, совершенные без согласия владельца карты, причем, как подчеркнули в Сбербанке, в статистику попадают не только мошеннические действия, но и, например, платные подписки или операции, о которых клиент забыл.
Как отметили в "Открытии", международные платёжные системы предъявляют аналогичные требования: установление порога контролируемых операций — сложившаяся практика.
В MasterCard "Известиям" сообщили, что ведут мониторинг деятельности банков-эмитентов и эквайеров с точки зрения безопасности по целому ряду показателей, но не уточнили, по каким именно. Представитель Visa не ответил на запрос издания.
Visa, как знает партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ Оксана Борисова, начисляет штрафы за количество неправомерных операций: чем их больше, тем выше взыскание. По ее словам, поскольку НСПК сама устанавливает объем "допустимых" неправомерных операций, оператор национальной платежной системы разрешает несколько нарушений, объем которых не превышает 1 млн рублей в месяц.
По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки (ФинЦЕРТ) Банка России, в 2019 году объем операций без ведома клиентов составил 6,5 млрд рублей. Средняя сумма хищений — 10 тыс. рублей, говорилось в отчее ФинЦЕРТ. В ЦБ оперативно не ответили на запрос "Известий" об эффективности нового стандарта НСПК для борьбы с кражами с карт.
Если средняя сумма мошеннической операции — 10 тыс. рублей, то в 1 млн укладывается объем кражи у 100 человек в месяц — это можно считать массовым обманом, оценил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По его словам, именно тогда платёжная система начинает аудит и помогает банку закрыть изъян в кибербезопасности.
Видео дня. Цифровой рубль задумали ввести в России
Финмаркет: последние новости
Накопленная доплата к пенсии составит 1,3 тыс. руб. Накопленная доплата к пенсии составит 1,3 тыс. руб. Россияне перестали бояться кризиса Россияне перестали бояться кризиса В потребкорзину добавят медиасервисы и антисептики В потребкорзину добавят медиасервисы и антисептики
Комментарии
Личный счет , Компании , Алексей Войлуков , Visa , Сбербанк России , НСПК , Центральный банк России , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили об обмане в сфере ЖКХ
Россиян предупредили об обмане в сфере ЖКХ
Россиянам назвали условие сохранения сбережений
Россиянам назвали условие сохранения сбережений
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Вагоны «Уралвагонзавода» оказались никому не нужны
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
02:51
«Черный вторник»: чего ждать россиянам
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение