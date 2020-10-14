Apple повысила цены на ряд устройств в России

Компания Apple повысила цены на ряд своих продуктов в России сразу после презентации новой линейки iPhone 13 октября. Всплеск интереса к устройствам бренда стал поводом для компании поднять цены и на аксессуары к ним.

наушники второго поколения с обычным футляром подорожали с 13 490 до 15 990 рублей;

AirPods с беспроводным зарядным футляром теперь стоят 19 990 pyблей против 15 990 рублей ранее;

AirPods Pro подорожали с 20 990 до 24 990 pyблей

отдельный футляр для наушников подорожал с 6590 до 7990 рублей. В частности, изменилась стоимость беспроводных наушников AirPods:

Подросли цены и на другие линейки продуктов Apple. Так, базовая версия приставки Apple TV 4K с 32 гигабайтами памяти теперь стоит 16 990 против 13 490 рублей неделей ранее. Версия с 64 Гб памяти подорожала с 14 990 до 18 990 рублей.

Кроме того, увеличилась цена и на чехол-аккумулятор Smart Battery Case для iPhone предыдущего поколения. Он стоит 13 900 рублей (ранее 11 176 рублей).

Портал TJournal предположил, что причиной резкого взлёта цен стали колебания курса рубля и его просадка по отношению к евро и доллару. Цены на другую продукцию Apple пока не менялись, хотя потребители ожидают традиционного снижения стоимости старых моделей iPhone после выхода новых.

Всего американская компания представила четыре новых моделей iPhone. Их основным нововведением стала поддержка стандарта 5G, а экраны смартфонов защитили керамическим щитом. Цена на модели iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в России составит от 99 900 рублей и 109 900 рублей соответственно. Модели iPhone 12 и iPhone 12 mini будут стоить от 79 900 рублей и 69 900 рублей соответственно. Ожидается, что продажи новых моделей стартуют в России в конце октября — первой половине ноября.