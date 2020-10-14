iPhone 12 или сбережения: портал «Рамблер» и «Сбербанк страхование» и выяснили, как часто россияне готовы менять смартфоны 

Apple представил новый iPhone 12, но покупать его сразу после презентации собираются далеко не все, выяснили портал «Рамблер» и дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». Большинство россиян уверены в полезности смартфонов, но не склонны покупать новые модели сразу после их выхода на рынок. Почти три четверти респондентов считают, что деньги, необходимые на покупку культового смартфона, лучше отложить или потратить на путешествие.

78% россиян не видят острой необходимости в покупке iPhone 12 сразу после его выхода, следует из опроса, который «Сбербанк страхование» и портал «Рамблер» провели перед презентацией Apple. В исследовании приняли участие более 8000 респондентов. 18% из них ответили, что их устраивает нынешний смартфон и пока они не хотят его менять.