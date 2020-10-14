Решена судьба накопительной части пенсий россиян

Недавно члены кабмина предложили продлить период заморозки на год – до конца 2023 года. Поправки в законопроект были представлены на суд членов Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Его глава Ярослав Нилов отметил, что большинство членов комитета поддержали инициативу правительства, а также рекомендовали коллегам по нижней палате парламента одобрить поправки. Нилов подчеркнул, что далее документы пойдут на согласование в Совет Федерации
и в случае одобрения сенаторов лягут на стол президента.