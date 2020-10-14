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Решена судьба накопительной части пенсий россиян

Павел Тиунов
43 минуты назад
Депутаты Госдумы РФ из комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов выступили за продление заморозки накопительной части пенсий ещё на год, заявил ТАСС глава комитета Ярослав Нилов. Парламентарии также поддержали предложение ожидаемый период выплаты.
Как сообщал «Рамблер», с 2014 года работающие граждане РФ отчисляют по 6% от заработной платы в счет выплат пенсионерам. Изначально предполагалось, что мера будет действовать до начала 2023 года. Заморозку пенсий правительство объясняло попыткой разгрузить федеральный бюджет от трат на нужды Пенсионного фонда РФ.
Недавно члены кабмина предложили продлить период заморозки на год – до конца 2023 года. Поправки в законопроект были представлены на суд членов Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Его глава Ярослав Нилов отметил, что большинство членов комитета поддержали инициативу правительства, а также рекомендовали коллегам по нижней палате парламента одобрить поправки. Нилов подчеркнул, что далее документы пойдут на согласование в Совет Федерации и в случае одобрения сенаторов лягут на стол президента.
«Самое главное, чтобы все эти законопроекты были подписаны до 1 января», - резюмиировал депутат.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить из резервного фонда более 940 миллиардов рублей на выплату пенсий россиянам. Глава кабмина подчеркнул, что таким образом планируется полностью исполнить обязательства перед пенсионерами, согласно законодательству Российской Федерации.
Личный счет,Видео,Михаил Мишустин,Ярослав Нилов,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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