Для россиян разработали новую налоговую льготу 

По словам Мякотниковой, со следующего года юные предприниматели смогут получать налоговую льготу в 12 тысяч рублей в дополнение к уже имеющимся льготам. Авторы инициативы рассчитывают, что такая мера позволит молодым людям вести бизнес в более комфортных условиях.

Мякотникова рассказала, что в АСИ обсуждают перспективы создания специальных налоговых статусов для молодежи.

«Прайм» отмечает, что АСИ, Сбер и Google также презентовали курс для молодых бизнесменов «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z».

Как сообщал «Рамблер», ранее новую налоговую льготу предложили ввести ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

По их мнению, россияне, которые будут самостоятельно копить на пенсию, должны получать налоговый вычет с лимитом для исчисления размера льготы в 400 тысяч рублей.

По задумке НПФ, благодаря вычету россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов.