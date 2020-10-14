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Для россиян разработали новую налоговую льготу 

Мария Иванова 2 часа назад
Для россиян разработали новую налоговую льготу
Фото: ТАСС
Глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Елена Мякотникова рассказала, что в 2021 году у несовершеннолетних самозанятых появится новая льгота. Об этом сообщает «Прайм».
По словам Мякотниковой, со следующего года юные предприниматели смогут получать налоговую льготу в 12 тысяч рублей в дополнение к уже имеющимся льготам. Авторы инициативы рассчитывают, что такая мера позволит молодым людям вести бизнес в более комфортных условиях.
Мякотникова рассказала, что в АСИ обсуждают перспективы создания специальных налоговых статусов для молодежи.
«Прайм» отмечает, что АСИ, Сбер и Google также презентовали курс для молодых бизнесменов «Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z».
Как сообщал «Рамблер», ранее новую налоговую льготу предложили ввести ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
По их мнению, россияне, которые будут самостоятельно копить на пенсию, должны получать налоговый вычет с лимитом для исчисления размера льготы в 400 тысяч рублей.
По задумке НПФ, благодаря вычету россияне смогут каждый год возвращать до 52 тысяч рублей с добровольных взносов.
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Комментарии
Личный счет , Елена Мякотникова , Агентство стратегических инициатив , Google
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