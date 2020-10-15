В Москве стало сложнее заказать такси — клиенты жалуются на долгое ожидание и возросшие цены. Москвичка Виолетта заказывает такси регулярно и для себя, и для членов семьи. С началом осени заметила тенденцию: услуги агрегаторов как-то подорожали, да и ждать машину приходится на 10-15 минут дольше обычного. Причем иногда и час пик ни при чем, рассказывает Виолетта.

«В последнее время я стала замечать, что такси подорожало. Заказываю от дома до метро. Если раньше это стоило, например, 180 рублей плюс-минус, то сейчас я вижу сумму совершенно другую — 300-350, когда-то и 400 рублей. Это уже, видимо, от спроса, наверное. Иногда приходится долго ждать заказа, когда у тебя заказ принят, и машины не назначены. Причем пользуюсь разными агрегаторами. У меня в телефоне стоит и «Яндекс», и Gett, и «Ситимобил» — практически цены везде одинаковые».

В соцсетях люди жалуются не только на цены и время ожидания, но и на новые уловки таксистов. Одну москвичку, например, таксист «Ситимобила» попросил отменить заказ — ему было до нее «долго ехать». Отсюда можно сделать вывод, что водителя поближе агрегатор не нашел.

Business FM спросила у сервиса, нет ли у него дефицита водителей. Говорят, что критичной нехватки нет, а расстояние от водителя до клиента — только один из многих факторов, формирующих цену. Ситуацию комментирует представитель пресс-службы «Ситимобил» Полина Ломоносова.

Полина Ломоносова, представитель пресс-службы «Ситимобил»

«На стоимость поездки влияют несколько критериев, водители — это один из ключевых. В тот момент, когда вы заказываете такси, в данную секунду наш алгоритм уже смотрит, какой водитель к вам ближе. Тут еще важную роль играют пробки, погодные условия и спрос в тот момент в том самом месте, где вы находитесь. Сейчас и мы, и наши коллеги продолжают активно привлекать водителей, потому что в случае чего мы понимаем, что водители для нас — это самый главный ресурс».

Как сообщили Business FM в сервисе «Ситимобил», с началом весны, когда вводились коронавирусные ограничения, число перевозчиков и поездок упало на 50%, но летом ситуация стала выравниваться. Сейчас спрос и вовсе вернулся к докарантинным показателям.

В «Яндекс. Такси» и Gett на запрос Business FM на момент публикации материала не ответили. В сервисе такси «Везет» признали, что отток водителей — это факт, просто масштаб проблемы несколько преувеличен. Ситуацию коммментирует представитель сервиса «Везет» Юлия Варламова.

Юлия Варламова, представитель сервиса «Везет»

«Мы заметили, что перевозчики возвращаются в сервис медленнее, чем пассажиры. За первую неделю октября дефицит перевозчиков во всех городах присутствия составил всего лишь 2%. К сожалению, в Москве и области эта цифра чуть выше — около 10%. Прогнозируем, что к началу ноября ситуация выровняется из-за того, что потихоньку начинает падать спрос на сами поездки».

Не секрет, что большая часть водителей, работающих в такси, — иностранцы. С началом пандемии многие сдали машины в таксопарки, уехали домой, а теперь, в ожидании нового локдауна, который еще неясно, будет или нет, не спешат возвращаться за руль. Поэтому цены на услуги такси несколько подросли, и, возможно, эта тенденция продолжится, говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.

Андрей Кудинов, председатель профсоюза водителей такси «Возрождение»

«Многие оставили машины, и действительно ощущается дефицит водителей. Меньше поездок, все отражается. Спрос гораздо выше предложения. Разумеется, если машин станет меньше, водителей станет меньше, безусловно, это приведет к определенному росту цен. Тем более сейчас, если говорить о приказе Ликсутова, который данные водителей требует, — многие просто откажутся эти данные давать, будут искать себя на каком-то другом поле».

Цены могут вырасти еще по одной причине: рост заболеваемости коронавирусом заставил агрегаторов вернуться к затратным мерам защиты клиентов от вирусов. Сервис такси «Везет» установит в своих машинах специальные рециркуляторы воздуха, «Ситимобил» снова поставит перегородки между водителем и пассажиром, а водители «Яндекс. Такси» смогут их поставить сами в пунктах бесплатной дезинфекции.