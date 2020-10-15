Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.92
$
78.05
99.21
91.27
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.74
–0.67 Золото
1893.81
–0.46 РТС
1160.30
+0.36
Динамика валют
EUR / USD
15.10
1.1726
+0.0006
30.09
1.1721
12.10
04.10
20.09

Спрос вернулся, а водители — нет. В Москве стало сложнее заказать такси 

BFM.RU 1 час назад
В Москве стало сложнее заказать такси
Фото: РИА Новости
В Москве стало сложнее заказать такси — клиенты жалуются на долгое ожидание и возросшие цены. Москвичка Виолетта заказывает такси регулярно и для себя, и для членов семьи. С началом осени заметила тенденцию: услуги агрегаторов как-то подорожали, да и ждать машину приходится на 10-15 минут дольше обычного. Причем иногда и час пик ни при чем, рассказывает Виолетта.

«В последнее время я стала замечать, что такси подорожало. Заказываю от дома до метро. Если раньше это стоило, например, 180 рублей плюс-минус, то сейчас я вижу сумму совершенно другую — 300-350, когда-то и 400 рублей. Это уже, видимо, от спроса, наверное. Иногда приходится долго ждать заказа, когда у тебя заказ принят, и машины не назначены. Причем пользуюсь разными агрегаторами. У меня в телефоне стоит и «Яндекс», и Gett, и «Ситимобил» — практически цены везде одинаковые».

В соцсетях люди жалуются не только на цены и время ожидания, но и на новые уловки таксистов. Одну москвичку, например, таксист «Ситимобила» попросил отменить заказ — ему было до нее «долго ехать». Отсюда можно сделать вывод, что водителя поближе агрегатор не нашел.
Business FM спросила у сервиса, нет ли у него дефицита водителей. Говорят, что критичной нехватки нет, а расстояние от водителя до клиента — только один из многих факторов, формирующих цену. Ситуацию комментирует представитель пресс-службы «Ситимобил» Полина Ломоносова.
Полина Ломоносова, представитель пресс-службы «Ситимобил»

«На стоимость поездки влияют несколько критериев, водители — это один из ключевых. В тот момент, когда вы заказываете такси, в данную секунду наш алгоритм уже смотрит, какой водитель к вам ближе. Тут еще важную роль играют пробки, погодные условия и спрос в тот момент в том самом месте, где вы находитесь. Сейчас и мы, и наши коллеги продолжают активно привлекать водителей, потому что в случае чего мы понимаем, что водители для нас — это самый главный ресурс».

Как сообщили Business FM в сервисе «Ситимобил», с началом весны, когда вводились коронавирусные ограничения, число перевозчиков и поездок упало на 50%, но летом ситуация стала выравниваться. Сейчас спрос и вовсе вернулся к докарантинным показателям.
В «Яндекс. Такси» и Gett на запрос Business FM на момент публикации материала не ответили. В сервисе такси «Везет» признали, что отток водителей — это факт, просто масштаб проблемы несколько преувеличен. Ситуацию коммментирует представитель сервиса «Везет» Юлия Варламова.
Юлия Варламова, представитель сервиса «Везет»

«Мы заметили, что перевозчики возвращаются в сервис медленнее, чем пассажиры. За первую неделю октября дефицит перевозчиков во всех городах присутствия составил всего лишь 2%. К сожалению, в Москве и области эта цифра чуть выше — около 10%. Прогнозируем, что к началу ноября ситуация выровняется из-за того, что потихоньку начинает падать спрос на сами поездки».

Не секрет, что большая часть водителей, работающих в такси, — иностранцы. С началом пандемии многие сдали машины в таксопарки, уехали домой, а теперь, в ожидании нового локдауна, который еще неясно, будет или нет, не спешат возвращаться за руль. Поэтому цены на услуги такси несколько подросли, и, возможно, эта тенденция продолжится, говорит председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.
Андрей Кудинов, председатель профсоюза водителей такси «Возрождение»

«Многие оставили машины, и действительно ощущается дефицит водителей. Меньше поездок, все отражается. Спрос гораздо выше предложения. Разумеется, если машин станет меньше, водителей станет меньше, безусловно, это приведет к определенному росту цен. Тем более сейчас, если говорить о приказе Ликсутова, который данные водителей требует, — многие просто откажутся эти данные давать, будут искать себя на каком-то другом поле».

Цены могут вырасти еще по одной причине: рост заболеваемости коронавирусом заставил агрегаторов вернуться к затратным мерам защиты клиентов от вирусов. Сервис такси «Везет» установит в своих машинах специальные рециркуляторы воздуха, «Ситимобил» снова поставит перегородки между водителем и пассажиром, а водители «Яндекс. Такси» смогут их поставить сами в пунктах бесплатной дезинфекции.
Видео дня. В России подорожала загородная недвижимость
BFM.RU: последние новости
Без локдаунов и контрибуций: как работать бизнесу во время пандемии. Комментарий Семена Новопрудского Без локдаунов и контрибуций: как работать бизнесу во время пандемии. Комментарий Семена Новопрудского Кабмин одобрил выплаты на детей от трех до семи лет Кабмин одобрил выплаты на детей от трех до семи лет Общественники предожили ввести налог на бездетность Общественники предожили ввести налог на бездетность
Комментарии
Личный счет , Компании , Яндекс , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Российские семьи получат выплату в 51 тысячу рублей
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Россиянам рассказали, когда у них отберут все наличные
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Второй за утро российский банк лишился лицензии
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Накопления «обнулятся»: что будет с деньгами россиян
Новости партнеров
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение