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Российские профсоюзы предложили сохранить повышенные выплаты безработным 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Повышенные выплаты безработным попросили сохранить
Фото: РИА Новости
Сохранить в России повышенные размеры пособий по безработице от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей на 2021 год предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 15 октября сообщают «Известия».
Свою позицию по этому вопросу профсоюзы изложили в письме в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
Эксперты ФНПР полагают, что повышенные пособия позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда, которая ухудшается, несмотря на отмену введённых весной ограничений и дополнительную поддержку безработных.
В соответствии с предложением профсоюзов, максимальный размер пособия потерявшим заработок, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, необходимо сохранить на уровне 12,1 тыс. рублей.
При этом пособие стоит увеличить до 12,4 тыс. рублей — величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года или ещё больше, а минимальный размер выплат закрепить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае-августе текущего года.
Опрошенные изданием эксперты считают, что реализация предложения будет стоить бюджету больше 100 млрд рублей.
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Личный счет , газета "Известия"
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