Повышенные выплаты безработным попросили сохранить

Сохранить в России повышенные размеры пособий по безработице от 4,5 тыс. до 12,4 тыс. рублей на 2021 год предложили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом 15 октября сообщают «Известия».

Свою позицию по этому вопросу профсоюзы изложили в письме в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Эксперты ФНПР полагают, что повышенные пособия позволят стабилизировать ситуацию на рынке труда, которая ухудшается, несмотря на отмену введённых весной ограничений и дополнительную поддержку безработных.

В соответствии с предложением профсоюзов, максимальный размер пособия потерявшим заработок, в том числе индивидуальным предпринимателям и самозанятым, необходимо сохранить на уровне 12,1 тыс. рублей.

При этом пособие стоит увеличить до 12,4 тыс. рублей — величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2020 года или ещё больше, а минимальный размер выплат закрепить на уровне 4,5 тыс. рублей, как это было в мае-августе текущего года.

Опрошенные изданием эксперты считают, что реализация предложения будет стоить бюджету больше 100 млрд рублей.