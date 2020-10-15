Почти половина россиян готова снять свои сбережения прямо сейчас, сообщает ИА DEITA.RU.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ . Согласно имеющимся цифрам, 45 процентов россиян считают, что сейчас самый удачный момент для этого.

Но при этом 35 процентов опрошенных считают, что осень 2020 года является как раз таки самым ужасным временем, чтобы открыть вклад. Примечательно, что в начале 2020 года забрать деньги планировали 48% опрошенных ВЦИОМ, а вот начать копить сбережения хотели — 32% участников исследования.

Покупки, требующие серьезных вложений, сейчас готовы делать лишь 26 процентов опрошенных. Кредит планируют оформить 17 процентов граждан, но подавляющее большинство людей не готовы сейчас проводить финансовые операции — ибо экономика в кризисе, и неясно, когда станет лучше. Таких граждан — 71%.

Пиковое время негатива по части сохранения сбережений и крупных покупок пришлось на разгар первой волны пандемии коронавируса — в апреле-июне 2020 года. Тогда почти 76 процентов граждан высказались негативно о своем финансовом состоянии и рассказали, что ничего дорогостоящего позволить себе не могут.

По данным ВЦИОМ, Индекс потребительского доверия в сентябре 2020 года составил 38 пунктов по шкале центра, постепенно возвращаясь к показателям января — февраля. Но октябрь показал тревожную динамику по заболеваемости, ограничения частично возобновлены, и эти факторы уже сказываются на благосостояние россиян.

Ранее экономист Михаил Делягин предостерег граждан от финансовой недальновидности. По мнению Делягина, люди, которые до сих пор держат свои накопления не в российских банках из первой двадцатки, совершают большую ошибку и очень сильно рискуют.

Из-за резких изменений в политике регулятора многие российские банки уже были лишены лицензии. Данный процесс лишь нарастает. В этой связи Делягин посоветовал россиянам не дожидаться острой фазы кризиса и уже сейчас перенести свои деньги в более надёжный банк. Иными словами, все, что нажито непосильным трудом, может кинуть в лету вместе с банками.

Люди почувствовали ситуацию, и как только коронавирус снова нанес удар, ринулись снимать сбережения. Правда, совету Делягина вняли не все — большинство граждан попросту сняли наличку и хранят ее под матрасом, опасаясь банковского коллапса.

По состоянию на 1 октября крупнейший российский банк уже лишился почти 442 миллионов долларов, которые хранились в нём в виде валютных сбережений граждан. Специалисты сравнивают объёмы нынешнего оттока с показателями на самом пике пандемии коронавируса, когда большинство россиян снимало деньги для ежедневных расходов.