Раскрыта новая схема кражи денег у россиян

Мошенники в России побуждают клиентов банков самостоятельно снять средства в отделении или банкомате и после этого переводить деньги на счет злоумышленников, сообщили РИА Новости в кредитных организациях.

"Известны случаи, когда мошенники путем психологического воздействия на клиента просят осуществить перевод денежных средств через банкомат и/или забрать средства через кассу, предоставляя при этом поддельные документы от банка", — рассказал директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

При выдаче средств через кассу мошенники ориентируют клиента осуществить перевод через сторонние кредитно-финансовые организации и тем самым полностью выводят клиента из периметра контроля банка, пояснил он. Вице-президент, директор по безопасности "Почта банка" Станислав Павлунин отметил, что эта одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества — социальной инженерии.

С использованием методов социнженерии проводится подавляющее большинство мошеннических операций, пояснил директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев. Это подтвердили и в Сбербанке , который с начала 2020 года зафиксировал почти 2,9 миллиона обращений клиентов о попытках обмана. В сравнении с 2019 годом число таких обращений увеличилось более чем в два раза.

Самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему являются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками государственных органов, указали в "ОТП Банке" . В текущем году увеличилось число случаев попыток телефонного мошенничества в целом по рынку, подтвердил также управляющий директор "Абсолют банка" Олег Кусеров.

"Рост подобных атак связан, на наш взгляд, как с увеличением количества мошеннических колл-центров, так и с крупными утечками данных в 2020 году из разных предприятий, в том числе и из интернет-магазинов", — отметил директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов.

В МКБ добавили, что чаще всего целью атак были пожилые люди и их средства на депозитах. В Сбербанке интерес мошенников к вкладам объяснили тем, что в случае успешной атаки сумма хищения с депозита, как правило, в разы больше, чем со счета.