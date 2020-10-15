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В Госдуме предложили временно обнулить НДС на продукты при доставке 

RT на русском и ещё 4 44 минуты назад
НДС на продукты при доставке могут обнулить
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса. Копия письма на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова есть в распоряжении RT.
В своём обращении депутат отметил, что на фоне роста ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в России региональные власти частично вернулись к ограничительным мерам, а гражданам из групп риска рекомендовали оставаться дома.
Однако даже пожилым людям и гражданам с хроническими заболеваниями в период ограничений необходимо регулярно приобретать продукты питания, посещать предприятия торговли.
Минимизировать данную вынужденную активность, как считает депутат, можно было бы с помощью стимулирования граждан к приобретению данных товаров дистанционным способом.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний. Данная мера позволит снизить стоимость продовольственных товаров при дистанционной покупке на 10—20% и станет поводом для значительной части граждан отказаться от очного посещения предприятий торговли», — написано в тексте обращения.

В Москве с 9 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом приостановили действие социальных карт, чтобы школьники, пожилые люди и граждане с хроническими заболеваниями оставались дома.
Кроме того, рекомендации по соблюдению домашнего режима людьми старше 65 лет, а также лицами с хроническими заболеваниями продлены в Москве до 28 октября включительно.
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Личный счет , Экономика , Василий Власов , Денис Мантуров , Минпромторг , Госдума
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