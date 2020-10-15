Выдачу пособий без заявления хотят продлить

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка могут продлить без обязательной подачи соответствующего заявления, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».

Госдуму внесен законопроект, который предусматривает упрощённый порядок данной процедуры до 1 марта 2021 года. Выплаты предоставляются семьям, чей размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов.

Данная мера действовала в беззаявительном порядке с 1 апреля по 1 октября. Уже со следующего дня от россиян вновь потребовали очной подачи заявления. Однако, как полагают депутаты, в условиях сложной эпидемиологической обстановки нужно вернуться к упрощённой схеме.

Валентина Матвиенко. Ранее предусмотреть в бюджете на 2021 год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами предложила спикер Совета Федерации