Выдачу пособий без заявления хотят продлить

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребёнка могут продлить без обязательной подачи соответствующего заявления, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Парламентскую газету».
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает упрощённый порядок данной процедуры до 1 марта 2021 года. Выплаты предоставляются семьям, чей размер среднедушевого дохода не превышает двух прожиточных минимумов.
Данная мера действовала в беззаявительном порядке с 1 апреля по 1 октября. Уже со следующего дня от россиян вновь потребовали очной подачи заявления. Однако, как полагают депутаты, в условиях сложной эпидемиологической обстановки нужно вернуться к упрощённой схеме.
Ранее предусмотреть в бюджете на 2021 год повышение выплат семьям с детьми с низкими доходами предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Кроме этого, стало известно, что Минфин запросил у правительства дополнительные 5,5 миллиардов рублей на дополнительные выплаты малоимущим семьям.