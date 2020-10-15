Подсчитано число проблемных кредитов к концу года

Пандемия нового коронавируса крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля в финансовой системе РФ, и к концу года каждая шестая ссуда, выданная российскими банками или микрофинансовыми организациями, будет проблемной, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

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"Пандемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля – количество ссуд банков и микрофинансовых организаций с просрочкой более 90 дней достигло своего максимального значения за все время наблюдения – 12,6 миллиона единиц, что больше прошлогоднего показателя на 12,5%. На протяжении последних девяти месяцев показатель показывает поступательный прирост на 80-500 тысяч ежемесячно", — подсчитали эксперты.

При этом к концу года еще около 1 миллиона ссуд выйдут на просрочку, и "по итогам года в просрочке будет находиться порядка 13,5 миллиона кредитов и займов, то есть каждая шестая ссуда, вероятно, окажется проблемной", сказано в исследовании.

Сейчас лидеры по количеству просроченных долгов — Москва (803 тысячи ссуд), Московская область (597 тысяч) и Краснодарский край (490 тысяч). А наименьшее их количество — у жителей Ингушетии (8,1 тысячи ссуд), Чукотки (9,9 тысячи) и Магаданской области (14,4 тысячи). Максимальные темпы прироста числа просроченных долгов за год зафиксированы в Крыму (100,4%), Севастополе (85,4%) и Чечне (32,2%). При этом за год лишь в единственном субъекте РФ снизилось количество проблемных долгов – Кабардино-Балкарии (снижение составило 3,2%).

Максимальная доля просроченных долгов от активных контрактов наблюдается на Чукотке, и хотя в количественном выражении долгов там зафиксировано минимальное количество, качество портфеля находится на достаточно низком уровне — 43,8%. Далее идут республики Тыва и Алтай с долями в 38% и 22,8% соответственно. При этом в Москве просрочены лишь 10,6% ссуд, в Санкт-Петербурге – 11,9%, в Московской области – 12,2%.