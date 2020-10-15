Россиян попросили отказаться от наличных 

Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус может оставаться активным на купюрах до суток, и призвали россиян расплачиваться безналом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным специалистов, на монетах вирус сохраняет активность до трех часов, а на бумажных деньгах — не менее 24 часов.

В Роспотребнадзоре отметили, что карты и гаджеты — лучший способ оплаты покупок во время пандемии. Также в ведомстве призвали использовать средства индивидуальной защиты в магазинах.

Если наличными все же приходится расплачиваться, после каждого расчета необходимо дезинфицировать руки или мыть их с мылом.

Как сообщал «Рамблер», недавнее исследование австралийских ученых показало, что коронавирус дольше всего (до 28 дней) может оставаться активным на поверхностях из нержавеющей стали, стекла и на бумажных банкнотах.

Роспотребнадзор провел масштабное исследование и проверил более ста тысяч исследований смывов с поверхностей в общественных места. Коронавирус был найден в 134 смывах с поверхностей в российских больницах, транспорте и в магазинах.