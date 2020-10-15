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Россиян попросили отказаться от наличных 

Мария Иванова 31 минуту назад
Россиян попросили отказаться от наличных
Фото: Рамблер
В Роспотребнадзоре предупредили, что коронавирус может оставаться активным на купюрах до суток, и призвали россиян расплачиваться безналом. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным специалистов, на монетах вирус сохраняет активность до трех часов, а на бумажных деньгах — не менее 24 часов.
В Роспотребнадзоре отметили, что карты и гаджеты — лучший способ оплаты покупок во время пандемии. Также в ведомстве призвали использовать средства индивидуальной защиты в магазинах.
Если наличными все же приходится расплачиваться, после каждого расчета необходимо дезинфицировать руки или мыть их с мылом.
Как сообщал «Рамблер», недавнее исследование австралийских ученых показало, что коронавирус дольше всего (до 28 дней) может оставаться активным на поверхностях из нержавеющей стали, стекла и на бумажных банкнотах.
Роспотребнадзор провел масштабное исследование и проверил более ста тысяч исследований смывов с поверхностей в общественных места. Коронавирус был найден в 134 смывах с поверхностей в российских больницах, транспорте и в магазинах.
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Личный счет , Роспотребнадзор
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