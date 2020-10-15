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В Совфеде оценили идею нулевой ставки НДС 

РИА Новости 2 часа назад
В Совфеде оценили идею нулевой ставки НДС
Фото: ТАСС
Любые экономические инициативы требуют серьезного просчета с профильными ведомствами, чтобы было понятно, сможет ли этот механизм работать реально, сказал РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов, комментируя идею нулевой ставки НДС на продукты.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил сделать нулевую ставку НДС на продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений из-за коронавируса, сообщает RT. Свое предложение Власов направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Любое предложение экономического характера, его оптимальный, практический путь — предварительное обсуждение с правительством", — отметил Долгов.

Он также подчеркнул, что ранее законодатели обсуждали много инициатив, направленных на облегчение финансового положения бизнеса и граждан, которые вошли в антикризисный план.
Долгов сообщил, что в бюджете 2021 года заложены меры социальной поддержки граждан, и сенаторы настаивают на том, чтобы "все социальные обязательства государства перед россиянами были выполнены".
Парламентарий также напомнил о заявлении Минпромторга о том, что, несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, торговые точки закрываться не будут, и "дистанционная торговля не будет безальтернативной".
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Комментарии
Личный счет , Василий Власов , Денис Мантуров , Константин Долгов , Минпромторг , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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