Названо условие продления коронавирусных выплат 

Выплаты, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут продлены, если материальное положение россиян будет предельно напряженным. Об этом сенатор Валерий Рязанский заявил «Ура.ру».

В октябре, как сообщал «Рамблер», заканчивается срок выплаты большинства пособий, введенных властями с целью поддержки населения в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Сегодня Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, напомнил, что в 2020 году на выплаты лишь по детским разделам было выделено 580 миллиардов рублей. Он выразил уверенность в оправданности любых трат, улучшающих материальное положение семей, но и отметил, что для продления коронавирусных выплат нужны большие средства.

По его словам, решение об их выделении должно принять правительство, а сделает оно это, если сочтет предельно напряженным материальное положение граждан.