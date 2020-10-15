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Названо условие продления коронавирусных выплат 

Артём Кульша 1 час назад
Выплаты, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будут продлены, если материальное положение россиян будет предельно напряженным. Об этом сенатор Валерий Рязанский заявил «Ура.ру».
В октябре, как сообщал «Рамблер», заканчивается срок выплаты большинства пособий, введенных властями с целью поддержки населения в ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Сегодня Рязанский, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, напомнил, что в 2020 году на выплаты лишь по детским разделам было выделено 580 миллиардов рублей. Он выразил уверенность в оправданности любых трат, улучшающих материальное положение семей, но и отметил, что для продления коронавирусных выплат нужны большие средства.
Еще больше российских семей получат помощь
По его словам, решение об их выделении должно принять правительство, а сделает оно это, если сочтет предельно напряженным материальное положение граждан.
В понедельник председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин напомнил, что процент поддержки населения и бизнеса со стороны государства во время пандемии СOVID-19 составил около 3,9% ВВП, и высказал мнение, что абсолютно достойно, восполнимо, сообразно и пропорционально кризису было бы, если бы он был выше на 1,5-2% ВВП. Для этого Кудрин предложил поглубже запустить руку в Фонд национального достояния, немножко изменив бюджетное правило.
Комментарии 1
Личный счет , Видео , Валерий Рязанский , Алексей Кудрин , Счетная палата , Совет Федерации
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