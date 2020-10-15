Кому дадут надбавку к пенсии 

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Российские правительство рассмотрит вопрос о выделении регионам субсидий на доплаты к пенсиям. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, речь идет о федеральной поддержке, необходимой, чтобы региональные доплаты были выделены в полном объеме.

Кроме того, кабинет министров обсудит выделение из резервного фонда денег на своевременную выплату пенсий, пособий и различных компенсаций гражданам, уволенным с военной службы. Эти вопросы будут обсуждаться на заседании 15 октября.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что россиянам, достигшим 80-летнего возраста, полагается доплата к пенсии в 5686 рублей 25 копеек ежемесячно.

Надбавка будет начисляться россиянам автоматически, подавать заявление на нее не требуется.

Благодаря надбавке размер фиксированный выплаты к страховой пенсии по старости для граждан, достигших 80 лет и не имеющих иждивенцев, составит 11372 рубля 50 копеек в месяц.

На аналогичную надбавку имеют право пенсионеры с инвалидностью I группы.