«Они [заемщики] могут не сами себя признавать [банкротами], это будут делать банки, которые не получив кредит, будут обращаться в суд и банкротить граждан. Проблема, что люди перестали обслуживать [кредит], не обслуживали его 2-3 месяца, будет видна к концу текущего года. Формально, выпадение за 90 дней будет в январе—феврале. В банкротство это выльется весной следующего года», — объяснил собеседник агентства.