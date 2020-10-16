Пенсионеров ждут неприятные поправки по выплатам

Депутаты Госдумы в осеннюю сессию рассмотрят законопроект, который внесет неприятное изменение в процесс индексации пенсий многочисленной категории пенсионеров. Речь идет о военных пенсионерах и о тех гражданах, которые работали в правоохранительных органах

Отмечается, что размер их пенсии зависит от денежного довольствия, которое используется для расчета выплаты пожилым. Чем выше это довольствие, тем больше у человека пенсия. По закону с 2013 года размер этого довольствия должен индексироваться на 2% каждый год. Но в 2015 году эта норма была приостановлена, рост показателя заморозили, поэтому военным пенсионерам стали индексироваться пенсии в меньшем размере. В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который продлит заморозку до 2022 года. Это отразится на пенсиях военных россиян, пишет Primpress.