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Для пенсионеров готовят неприятное изменение по индексации выплат 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Пенсионеров ждут неприятные поправки по выплатам
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы в осеннюю сессию рассмотрят законопроект, который внесет неприятное изменение в процесс индексации пенсий многочисленной категории пенсионеров. Речь идет о военных пенсионерах и о тех гражданах, которые работали в правоохранительных органах.
Отмечается, что размер их пенсии зависит от денежного довольствия, которое используется для расчета выплаты пожилым. Чем выше это довольствие, тем больше у человека пенсия. По закону с 2013 года размер этого довольствия должен индексироваться на 2% каждый год. Но в 2015 году эта норма была приостановлена, рост показателя заморозили, поэтому военным пенсионерам стали индексироваться пенсии в меньшем размере. В настоящее время в Госдуму внесен законопроект, который продлит заморозку до 2022 года. Это отразится на пенсиях военных россиян, пишет Primpress.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в ПФР рассказали о бонусе за длительный трудовой стаж. В данном случае пенсионера могут отпустить на заслуженный отдых досрочно.
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Личный счет , Пенсионный фонд РФ , Госдума , МВД , ФедералПресс
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