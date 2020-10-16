Россияне недополучили более 800 млрд рублей доходов

На пике карантинных ограничений из-за пандемии работающие россияне недосчитались 841 млрд рублей доходов, пишет РБК. Об этом свидетельствуют расчеты за II квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина». Согласно им, можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с прошлым годом.

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Поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов во II квартале в годовом выражении снизились на 9,5%, тогда как в I квартале был зафиксирован рост на 12%. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во II квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.

В процентном отношении лидером по потерям стал Дагестан, где фонд оплаты труда сократился на 22%, причем основное снижение пришлось на июнь. Полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области. Также почти не сократились доходы работающих россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. Наименее пострадали от ограничительных мер регионы с большой долей бюджетного сектора, а также малонаселенные территории, где преобладает вахтовый метод работы — карантинные меры там не носили массового характера.

Авторы доклада отмечают, что сокращение доходов работающих россиян произошло не вследствие массовых увольнений, а из-за применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.