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Эксперты оценили потери россиян в пандемию в 16 млн средних зарплат

Банки.руиещё 5
2 часа назад
На пике карантинных ограничений из-за пандемии работающие россияне недосчитались 841 млрд рублей доходов, пишет РБК. Об этом свидетельствуют расчеты за II квартал 2020 года, приведенные в аналитическом обзоре рейтингового агентства НКР «Цена карантина». Согласно им, можно сделать вывод, что россияне в два весенних месяца недополучили 16 млн среднемесячных номинальных зарплат по сравнению с прошлым годом.
Россияне недополучили более 800 млрд рублей доходов
Фото: ТАССТАСС
Поступления от налога на доходы физлиц в бюджеты регионов во II квартале в годовом выражении снизились на 9,5%, тогда как в I квартале был зафиксирован рост на 12%. Это свидетельствует о соответствующей динамике фонда оплаты труда, указывают авторы обзора. На фоне снижения трудовых доходов во II квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, в апреле-июне сократились на 8%, продемонстрировав самое значительное падение в XXI веке.
В процентном отношении лидером по потерям стал Дагестан, где фонд оплаты труда сократился на 22%, причем основное снижение пришлось на июнь. Полностью избежать сокращения фонда оплаты труда удалось только Еврейской автономной области. Также почти не сократились доходы работающих россиян в Чукотском и Ненецком автономных округах, Северной Осетии и Курганской области. Наименее пострадали от ограничительных мер регионы с большой долей бюджетного сектора, а также малонаселенные территории, где преобладает вахтовый метод работы — карантинные меры там не носили массового характера.
Авторы доклада отмечают, что сокращение доходов работающих россиян произошло не вследствие массовых увольнений, а из-за применения неполного рабочего дня или сокращенной рабочей недели.
В обновленном сентябрьском правительственном плане восстановления экономики указывалось, что на пике в отпусках без сохранения зарплаты, простое или на неполной занятости находились 1,2 млн человек. Для работодателей короткий кризис будет означать попытки сохранения занятости ценой экономии на оплате труда, более длительный — увольнения и рост безработицы, указывал в конце мая Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
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