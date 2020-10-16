«Цифровой рубль»: россиян оставят без «налички»

Россияне стали реже пользоваться безналичными платежами, говорится в совместном исследовании «Сбериндекса» и «Платформы ОФД». Пик таких платежей пришелся на второй квартал 2020 года, когда многие люди еще сидели дома на самоизоляции.

Сейчас же, напротив, россияне отдают предпочтение наличности, а не картам. Скажем, в ресторанах пользуются наличными деньгами 23% посетителей, в магазинах одежды — 27%, в магазинах электроники — 30%, а в гипермаркетах — и вовсе более 40%.

Это идет вразрез с планами властей выводить из оборота наличность. Вот и используют разные хитрые способы, чтобы мотивировать россиян переходить на карты. Так, на днях Роспотребнадзор представил результаты исследования, проведенного центром «Вектор», которые призваны доказать: бумажные банкноты и монеты являются главными «переносчиками» коронавируса.

В этой связи Роспотребнадзор настойчиво призывает россиян переходить на безналичные платежи. Эту новость можно было бы обойти вниманием, если бы она не совпала с другой — о том, что Центробанк России вводит в оборот «цифровой рубль».

«Виртуальный рубль» должен стать, по задумке Центробанка, заменой криптовалюты. Причем он будет использоваться для расчетов наравне с наличными и безналичными деньгами.

О том, чем закончится объявленный властями «крестовый поход» против наличных денег в России, «Свободная пресса» обсудила с финансовым экспертом, профессиональным инвестором Яном Марчинским.

«СП»: — Сначала Центробанк выступал против оборота криптовалюты в России, а теперь вдруг сам заняться «цифровым рублем». Где логика?

— Замечу, что сам Центробанк сообщает: «цифровой рубль» ничего общего с криптовалютой не имеет. Аргументируется это тем, что «цифровой рубль» эмитирован (точнее, будет эмитирован) Центробанком, значит, имеет надежность государства, это выше чем у криптовалют. Также по мнению Центробанка, криптовалюты больше подвержены колебаниям стоимости, и ими нельзя расплачиваться в большинстве стран за товары и услуги, во всяком случае официально.

Стоимость «цифрового рубля» будет аналогична стоимости наличного и безналичного рубля. Он будет иметь те же функции как и привычный нам рубль — средство оплаты, мера стоимости и средство сбережения.

«СП»: — А зачем вообще тогда все эти эксперименты нужны, если по сути ничего принципиально нового россиянам не предлагают?

— «Цифровой рубль» будет храниться в электронных кошельках, воспользоваться которыми можно будет и без интернета. Использовать новые деньги смогут граждане, бизнес, финансовые организации и бизнес. И поэтому основной аргумент к использованию «цифрового рубля» в том, что якобы расчеты станут быстрее, проще и безопаснее.

«СП»: — Допустим, у меня есть электронный кошелек или виртуальный счет. Что мне до новой «криптовалюты»?

— Вы правы, в чем конкретно основные отличия между «цифровым рублем» и безналичным расчетом, не так просто уловить.

Ну, как предполагается, каждый «цифровой рубль» будет иметь свой номер и его передвижения будет очень просто отследить. Таким образом, как считают в Центробанке, наши денежные операции станут еще более прозрачными и контролируемыми.

Второе. Возникает финансовая система, где упрощается функция банка, так как расчеты могут осуществляться между сторонами напрямую, минуя банк. Кредиты и депозиты может выдавать и начислять проценты, теперь технологии позволяют это делать без огромного штата людей.

«СП»: — Звучит все это, конечно, заманчиво. Но не получится ли так: банкиров, вроде как, больше не нужно, зато все платежные операции обычных людей теперь будут видны напрямую Центробанку — то есть государству.

— Да, в Центробанке и не скрывают, что налоговая сможет отслеживать абсолютно все транзакции новой валюты. С ухудшением экономической ситуации, во время и после пандемии, часть операций граждан и бизнеса перешла в теневую сферу. Часть граждан использует наличные, чтобы не привлекать внимание к своим тратам. В Центробанке, конечно, все это знают, и хотя не собираются отказываться от наличных денег, но мировой тренд очевиден. В мире сейчас многие страны отказываются от наличных, переходят на безналичный расчет. А с появлением блокчейна начался новый виток в развитии денег. Это более технологичный, безопасный, открытый и дешевый способ денежных транзакций, и мы находимся в самом начале этого пути.

Как всегда, первыми сделали шаг предприниматели и создали криптовалюты. Государство, поняв плюсы и перспективы данного направления, медленно, но верно приходит к созданию собственных блокчейн-денег. Хотим мы этого или нет, но это экономический тренд.