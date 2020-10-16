Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
78.25
$
78.12
99.21
91.60
Прогноз
19.10 – 26.10
$
77.83
91.59
Индексы и котировки Brent
42.62
–0.40 Золото
1903.96
–0.10 РТС
1160.30
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1706
–0.0044
01.10
1.1750
13.10
05.10
21.09

Пандемия оставила россиян в долгах 

Lenta.ru и ещё 1 46 минут назад
У каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Особенно сильно ситуация обострилась на фоне пандемии: граждане остались в долгах, поскольку потеряли работу, остались без премий, а некоторые столкнулись с серьезными тратами из-за болезни. В среднем размер задолженности не превышает полумиллиона.
Просрочку в 50 тысяч рублей респонденты воспринимают спокойно — они уверены, что деньги получится отдать в течение года. Однако, указали эксперты, чем больше оказывается сумма просроченных обязательств, тем сильнее россияне сомневаются в том, что их получится вовремя погасить. Кроме того, треть граждан не исключает, что может воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, которую запустили в сентябре.
Просроченные долги россиян превысили 1 трлн рублей
По данным ЦБ, россияне не вернули долгов примерно на триллион рублей: это рекордное значение с конца 2016 года. Согласно результатам недавнего исследования QIWI, россияне набрали кредитов на самое необходимое из-за падения доходов. Так, треть респондентов в марте-июне 2020 года впервые обратились за займами в микрофинансовые организации, пятая часть стала делать это чаще, чем раньше.
Большинство (52 процента) опрошенных брали кредиты на покупку товаров первой необходимости, треть — на погашение других кредитов, 17 процентов брали взаймы на лечение, а 5 процентов с помощью займов гасили долги по ЖКХ. В большинстве случаев сумма займа не превышала 20 тысяч рублей.
Последние новости
В Москве перестанут пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток В Москве перестанут пускать в транспорт пассажиров без масок и перчаток Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального Евросоюз ввел санкции против директора ФСБ из-за Навального В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Комментарии 5
Личный счет , Видео , Qiwi
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай радикально изменит свою экономику
Китай радикально изменит свою экономику
Начались испытания для укладки «Северного потока-2»
Начались испытания для укладки «Северного потока-2»
«Если бы не лаяли, как собаки, на РФ, жили бы…
«Если бы не лаяли, как собаки, на РФ, жили бы…
Крошечный британский особняк выставили на продажу
Крошечный британский особняк выставили на продажу
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение