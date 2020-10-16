Пандемия оставила россиян в долгах 

У каждого пятого россиянина есть просрочка по кредитам, налогам или ЖКХ. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование ВЦИОМ. Особенно сильно ситуация обострилась на фоне пандемии: граждане остались в долгах, поскольку потеряли работу, остались без премий, а некоторые столкнулись с серьезными тратами из-за болезни. В среднем размер задолженности не превышает полумиллиона.

Просрочку в 50 тысяч рублей респонденты воспринимают спокойно — они уверены, что деньги получится отдать в течение года. Однако, указали эксперты, чем больше оказывается сумма просроченных обязательств, тем сильнее россияне сомневаются в том, что их получится вовремя погасить. Кроме того, треть граждан не исключает, что может воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, которую запустили в сентябре.

По данным ЦБ, россияне не вернули долгов примерно на триллион рублей: это рекордное значение с конца 2016 года. Согласно результатам недавнего исследования QIWI , россияне набрали кредитов на самое необходимое из-за падения доходов. Так, треть респондентов в марте-июне 2020 года впервые обратились за займами в микрофинансовые организации, пятая часть стала делать это чаще, чем раньше.

Большинство (52 процента) опрошенных брали кредиты на покупку товаров первой необходимости, треть — на погашение других кредитов, 17 процентов брали взаймы на лечение, а 5 процентов с помощью займов гасили долги по ЖКХ. В большинстве случаев сумма займа не превышала 20 тысяч рублей.