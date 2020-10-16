Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
77.92
$
78.18
99.21
91.49
Прогноз
19.10 – 26.10
$
75.80
89.52
Индексы и котировки Brent
42.85
–0.26 Золото
1910.05
+0.03 РТС
1132.29
–2.41
Динамика валют
EUR / USD
16.10
1.1714
–0.0037
01.10
1.1750
13.10
05.10
21.09

Россияне бросились за «золотыми паспортами» Кипра 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Россияне спешат оформить «золотые паспорта» Кипра до 1 ноября, когда будет закрыта программа, позволяющая получить паспорт страны в обмен на инвестиции. Кипрские застройщики фиксируют ажиотажный спрос на жилье в бюджете до 2 миллионов евро (183 миллиона рублей), говорится в сообщении компании Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В настоящее время стройкомпании, работающие на острове, ежедневно закрывают по несколько сделок с иностранцами. Россияне, в частности, бросились скупать кипрскую недвижимость, чтобы успеть подать заявку в земельный департамент до указанного срока и получить паспорт по действующим правилам.
Кипр закрыл дорогу в Европу для российских олигархов

«Стоит отметить, что речь идет о клиентах, ранее уже планировавших получить кипрское гражданство за покупку недвижимости на острове. А перспектива не успеть сделать это до закрытия программы стимулирует их действовать быстрее», — поясняют специалисты.

Власти Кипра объявили о закрытии программы предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции 13 октября, после того, как с такой инициативой выступили министры финансов и внутренних дел. По их мнению, программа обладает «долговременными недостатками». Еще одной причиной стали многочисленные злоупотребления со стороны иностранцев, желавших получить гражданство страны-члена Евросоюза.
За неделю до этого Кипр решил отобрать «золотые паспорта» у семи человек. При власти не стали раскрывать личности людей, лишившихся гражданства.
Последние новости
В России 31 декабря 2021 года объявили выходным В России 31 декабря 2021 года объявили выходным Выявлена новая схема обмана россиян Выявлена новая схема обмана россиян США разрешили полеты вблизи Крыма США разрешили полеты вблизи Крыма
Комментарии 156
Личный счет , Видео , Недвижимость , ЕС , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Владелец Zara закроет магазины в России
Владелец Zara закроет магазины в России
Жителей взорвавшегося дома в Ярославле могут выселить из гостиницы
Жителей взорвавшегося дома в Ярославле могут выселить из гостиницы
Рубль снижается к доллару и евро
Рубль снижается к доллару и евро
Более 120 семей переедут в новостройку на шоссе Фрезер до…
Более 120 семей переедут в новостройку на шоссе Фрезер до…
Видео
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
00:23
Чем грозит россиянам курс в 100 рублей
Экономика
Названа лучшая валюта для сбережений
00:38
Названа лучшая валюта для сбережений
Личный счет
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
По вкладам россиян нанесут новый удар
03:38
По вкладам россиян нанесут новый удар
Личный счет
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
03:14
Германия придумала схему спасения «Северного потока — 2»
Экономика Компании
Российской экономике предсказали лучшее будущее
02:48
Российской экономике предсказали лучшее будущее
Экономика
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
00:32
Виноваты США: Huawei уходит к конкурентам
Компании
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
03:18
Россиян предупредили о рекордном подорожании еды
Личный счет
Названо спасение для рубля
04:24
Названо спасение для рубля
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение