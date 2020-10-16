Россияне спешат оформить «золотые паспорта» Кипра до 1 ноября, когда будет закрыта программа, позволяющая получить паспорт страны в обмен на инвестиции. Кипрские застройщики фиксируют ажиотажный спрос на жилье в бюджете до 2 миллионов евро (183 миллиона рублей), говорится в сообщении компании Golden Brown Group, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В настоящее время стройкомпании, работающие на острове, ежедневно закрывают по несколько сделок с иностранцами. Россияне, в частности, бросились скупать кипрскую недвижимость, чтобы успеть подать заявку в земельный департамент до указанного срока и получить паспорт по действующим правилам.

«Стоит отметить, что речь идет о клиентах, ранее уже планировавших получить кипрское гражданство за покупку недвижимости на острове. А перспектива не успеть сделать это до закрытия программы стимулирует их действовать быстрее», — поясняют специалисты.

Власти Кипра объявили о закрытии программы предоставления гражданства страны в обмен на инвестиции 13 октября, после того, как с такой инициативой выступили министры финансов и внутренних дел. По их мнению, программа обладает «долговременными недостатками». Еще одной причиной стали многочисленные злоупотребления со стороны иностранцев, желавших получить гражданство страны-члена Евросоюза

За неделю до этого Кипр решил отобрать «золотые паспорта» у семи человек. При власти не стали раскрывать личности людей, лишившихся гражданства.