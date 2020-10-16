Россияне все оставили в Турции

Турция за сентябрь и первую неделю октября стала лидером по тратам клиентов ВТБ среди всех курортных направлений, доступных россиянам для отдыха в этом сезоне, сообщила пресс-служба банка.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. В частности, было разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, на Мальдивы, в Белоруссию, Киргизию, Казахстан и Южную Корею. В середине октября правительство утвердило распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией.

"За сентябрь и первую неделю октября Турция стала лидером по тратам клиентов ВТБ среди всех курортных направлений, доступных россиянам для отдыха в этом сезоне. Объем трат там достиг 1,15 миллиарда рублей, что на 113 миллионов рублей больше, чем за тот же период годом ранее", — говорится в сообщении.

Руководитель управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ Ксения Андреева пояснила, что увеличению расходов российских туристов в Турции способствовала недоступность большинства других популярных пляжных направлений, в том числе более дорогих, а также запрет на путешествия до середины августа, что позволило россиянам накопить более значительный бюджет на отпуск.

Всего в открытых для россиян зарубежных странах траты клиентов ВТБ в ходе нынешнего "бархатного сезона" составили 2 миллиарда рублей, показатель сократился на 35% к прошлому году в результате последствий пандемии. В Египте во время "бархатного сезона" клиенты ВТБ потратили почти 11 миллионов рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. В остальных открытых странах произошло серьезное падение расходов. В ОАЭ траты туристов сократились на 54%, в Великобритании – на 48%, в Белоруссии – на 40%, на Мальдивах – на 36%, в Швейцарии – на 30%.

Почти в 10 раз – на 89%, до 16,5 миллиона рублей — снизились туристические расходы клиентов банка в популярной у жителей Дальнего Востока Южной Корее.