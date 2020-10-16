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ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 «Фавипиравир» 

РИА Новости и ещё 24 1 час назад
ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 «Фавипиравир»
Фото: Reuters
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (50 таблеток)", — отметили в ФАС.
Сегодня в столичных аптеках «Фавипиравир» можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.
В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.
Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Личный счет , Минздрав РФ , Р-Фарм , ФАС , РИА Новости
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