ФАС согласовала предельную цену на лекарство от COVID-19 «Фавипиравир» 

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Упаковка лекарства против COVID-19 с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» будет стоить максимум 5,5 тысячи рублей без учета региональных надбавок, сообщила Федеральная антимонопольная служба ФАС ).

"Решение о согласовании цены в размере 100 рублей за таблетку была принята всеми членами комиссии Минздрава по формированию перечней лекарственных препаратов в присутствии представителей фармпроизводителей. Максимальная стоимость препарата в рознице в столице с учетом надбавок может составить 6875 рублей, включая НДС (50 таблеток)", — отметили в ФАС.

Сегодня в столичных аптеках «Фавипиравир» можно приобрести за 11-16 тысяч рублей. Таким образом, предельную отпускную цену на препарат снизили более чем на 50 процентов.

В сентябре Министерство здравоохранения разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусного заболевания с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» — «Коронавир» компании «Р-Фарм» и «Арепливир» компании «Промомед». Ранее их использовали исключительно для лечения пациентов в стационарах.

Недавно «Фавипиравир» включили в список жизненно важных лекарств.