В России начнут быстрее лишать пенсий некоторых граждан 

Агентство отмечает, что сейчас у иностранцев, постоянно живущих в России, но не получивших гражданства, есть право на страховую пенсию при наличии вида на жительство.

Новый законопроект правительства обязывает Пенсионный фонд России (ПФР) получать данные об аннулировании вида на жительство иностранца из единого федерального реестра.

Агентство объяснило, что сейчас в случае аннулирования вида на жительство по разным причинам выплата пенсии прекращается далеко не сразу.

Чтобы ПФР получал данные оперативно, к 1 января 2023 года в России создадут федеральный реестр о населении, который будет содержать информацию о видах на жительство, паспортные данные, сведения о семейном положении, номера СНИЛС и ИНН.

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно, что страховые пенсии неработающих пенсионеров в 2021 году поднимут на 6,3 процента.

С 1 января следующего года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 6 044,48 рубля.